Худобин отразил 35 бросков в матче с "Чикаго", но проиграл

"Чикаго" обыграл "Бостон" в предсезонном матче - 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил Патрик Шарп. Российский вратарь "Брюинз" Антон Худобин отыграл весь поединок и отразил 35 бросков из 36. В составе "Блэкхокс" 18 минут 57 секунд отыграл Артем Анисимов.

В другом поединке "Калгари" одержал победу над "Виннипегом" - 3:2 по буллитам.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Чикаго" - "Бостон" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шарп - 1 (бол., Кейн, Кит), 51:13 - 1:0.

Вратари: Кроуфорд - Худобин (59:24).

1 октября. Чикаго. United Center.

"Калгари" - "Виннипег" - 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Верстиг - 1 (бол., Джиордано, Годро), 19:57 - 1:0. Лайне - 3 (Пулман, Энстрем), 27:06 - 1:1. Баклунд - 1 (бол., Беннетт, Джиордано), 45:07 - 2:1. Лайне - 4 (бол., Элерс, Литтл), 52:06 - 2:2.

Победный буллит: Монахэн.

Вратари: Смит - Мэйсон.

1 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).