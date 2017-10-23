Худобин – о 37 сэйвах в матче с "Баффало": "Люблю, когда много бросают по моим воротам"

Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин, который сделал 37 сэйвов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (4:5 ОТ) заявил о том, что в этом не было ничего сложного. Голкипер подчеркнул, что ему нравится, когда соперник много бросает.

– В том, что я сделал 37 сэйвов, нет ничего сложного. Я люблю, когда по моим воротам много бросают, и это вам скажет, наверное, любой голкипер, – приводит Nhl.com/ru слова Худобина. – Игроки "Баффало" очень мощно шли на пятачок, играли здорово. Было много рикошетов, игры на добивании, возникало столпотворение у моих ворот. Вот самая опасная часть моей работы, а не броски.