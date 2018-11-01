Худобин и Ничушкин встретились со игроками сборной Детской следж-хоккейной лиги

Вратарь "Далласа" Антон Худобин и нападающий команды Валерий Ничушкин встретились в Торонто со сборной Детской следж-хоккейной лиги, информирует paraicehockey.ru. Встреча прошла в конференц-зале отеля, в котором остановилась команда.

"Юные следж-хоккеисты забросали хоккеистов вопросами. Маленьких игроков интересовало все: от первых шагов в хоккее, до профессиональных контрактов, - отмечается в сообщении. - А родители задавали вопросы, сразу рассчитывая на положительный ответ. Подыграв взрослым, Антон с Валерой объяснили детям о вреде гаджетов и еды всухомятку, а также о пользе супа и учебы в школе для будущих хоккейных профи. Еще просили дети поделиться хоккейными приметами.

Антон Худобин рассказал о следующей примете: Дело было в "Бостоне". Как-то перед игрой защитник Тори Крюг, проходя мимо, специально задел мои щитки, чтобы посмотреть на мою реакцию. Однако я проигнорировал его выходку. Так вышло, что этот матч Тори сыграл хорошо: отдал пас и забил гол. После этого он каждый раз перед игрой "на удачу" стал пинать мои щитки".