Хранитель Кубка Стэнли: "Уже был в Челябинске с Войновым, но удивляюсь, насколько людям здесь интересен хоккей"

Фил Притчард, хранитель Кубка Стэнли, на презентации трофея в школе челябинского "Трактора", воспитанником которой является нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, заявил, что очень рад за хоккеистов команды и выразил удивление тем, как россиянам интересен хоккей.

- Я уже приезжал в Челябинск с Войновым, но все равно удивляюсь тому, насколько здесь людям интересен хоккей, сколько больших игроков родом отсюда. Очень рад за Кузнецова. Как и за весь "Вашингтон".

Пожалуй, Челябинск из всех мест, где побывал Кубок Стэнли, наиболее далек от Торонто. Тем интереснее. Это показывает, насколько велика география хоккея. Она постоянно увеличивается, что здорово, потому что никогда не знаешь, где еще побываешь. Этим летом Кубок Стэнли впервые посетил Данию, например.

Я много где бывал в России и, уверен, еще не раз побываю. Возможно, вернусь в Челябинск. Но, конечно, интереснее бывать в еще не виденных мною местах.

Я знал, что Овечкин будет есть икру из Кубка Стэнли. Мы всегда в курсе. Но Кузнецов пока ничего не говорил. Я - никогда не ем из кубка. Мне его для начала выиграть надо. И без перчаток не касаюсь по той же причине. (Игорь ЕРОНКО)