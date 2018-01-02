"Хотелось поспать лицом в салате". Панарин поздравил болельщиков с Новым годом

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин в своем Инстаграме поздравил болельщиков с Новым годом. Российский нападающий отметил, что он и его одноклубник Сергей Бобровский не нарушали спортивный режим.

- Всем привет! Хотел поздравить всех с Новым годом", - сказал Панарин. - Думаю, те, кто омечал по-нашему, не очень хорошо себя чувствуют. Мы с Серегой Бобровским вчера режим не нарушали, потому что завтра игра. Хотя, скрывать не буду, хотелось поспать лицом в салате.

Напомним, ближайщий матч "Блю Джэкетс" состоится в ночь на 3 января. Соперником команды Панарина станет "Даллас".