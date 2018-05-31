Холтби признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби стал первой звездой дня по итогам второго матча финала Кубка Стэнли с "Вегасом" (3:2, 1-1 - в серии). Канадец отразил 37 из 39 бросков.

Второй звездой дня стал форвард "Вашингтона" Ларс Эллер, набравший в матче 3 (1+2) очка. Замкнул тройку нападающий "Вегаса" Джеймс Нил, ставший автором первого гола своей команды.

Следующий матч серии "Вегас" – "Вашингтон" состоится 3 июня, начало – в 3.00 по московскому времени.

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