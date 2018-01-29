Холтби – о голе Кучерова: "По ходу сезона помню о том, что Никита может сделать свой обманный бросок"

Вратарь "Вашингтона" Брэден Холтби, который выступал за команду Столичного дивизиона, высоко оценил игру нападающего "Тампа-Бэй" и сборной Атлантического дивизиона Никиты Кучерова в Матче звезд НХЛ (4:7).
Российский форвард "Лайтнинг" в этой встрече оформил хэт-трик. Один из голов он забил, сымитировав бросок, после чего шайба оказалась в воротах.
– Когда мы играем с ними в течение сезона, я всегда держу в голове мысль, что он может попытаться проделать свой фейковый бросок в серии буллитов, – приводит Nhl.com/ru слова Холтби. – Но сегодня он поймал меня врасплох. Великолепный финт! Кучеров – один из тех игроков, которые мыслят по-вратарски.
Никита – не из тех ребят, которые пытаются кого-то опозорить. Сегодня ему просто хотелось как следует развлечь болельщиков, сделать что-то красивое и необычное. Я могу это уважить. Да и вообще, если парень в состоянии такое исполнить, я снимаю перед ним шляпу.
The first-ever hat trick in 3-on-3 #NHLAllStar history? Scored by none other than #Klutcherov himself.#NHLMVPKucherov 🔥 pic.twitter.com/QOMh0LGKO0– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 29 января 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-steals-show-with-filthy-move-capturing-the-all-star-game-spirit/c-295404566