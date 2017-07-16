Холтби назван лучшим вратарем НХЛ, Бобровский - второй

Русскоязычная версия официального сайта НХЛ назвала свою версию десяти лучших действующих голкиперов лиги. Первую строчку занял вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби. Вторым стал страж ворот "Коламбуса" Сергей Бобровский, третье - Кэри Прайс из "Монреаля".
Топ-10 вратарей НХЛ по версии официального сайта лиги:
1. Брэйден Холтби ("Вашингтон").
2. Сергей Бобровский ("Коламбус").
3. Кэри Прайс ("Монреаль").
4. Мэтт Мюррей ("Питтсбург").
5. Пекка Ринне ("Нэшвилл").
6. Кори Кроуфорд ("Чикаго").
7. Джонатан Куик ("Лос-Анджелес").
8. Джон Гибсон ("Анахайм").
9. Туукка Раск ("Бостон").
10. Кэм Тэлбот ("Эдмонтон").
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/top-10-goalies-in-nhl-right-now/c-290408636
- Чикаго Блэкхокс
- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сергей Бобровский
- Лос-Анджелес Кингз
- Анахайм Дакс
- Эдмонтон Ойлерз
- Нэшвилл Предаторз
- Кэри Прайс
- Монреаль Канадиенс
- Пекка Ринне
- Брэйден Холтби
- Джонатан Куик
- Туукка Раск
- Кори Кроуфорд
- Джон Гибсон
- Мэттью Мюррей
- Кэм Тэлбот
onlywhitespartak
Слабенькая версия
22:54
tonipi
да уж... Холтби и Ринне...
22:42