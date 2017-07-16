Холтби назван лучшим вратарем НХЛ, Бобровский - второй

Русскоязычная версия официального сайта НХЛ назвала свою версию десяти лучших действующих голкиперов лиги. Первую строчку занял вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби. Вторым стал страж ворот "Коламбуса" Сергей Бобровский, третье - Кэри Прайс из "Монреаля".

Топ-10 вратарей НХЛ по версии официального сайта лиги:

1. Брэйден Холтби ("Вашингтон").

2. Сергей Бобровский ("Коламбус").

3. Кэри Прайс ("Монреаль").

4. Мэтт Мюррей ("Питтсбург").

5. Пекка Ринне ("Нэшвилл").

6. Кори Кроуфорд ("Чикаго").

7. Джонатан Куик ("Лос-Анджелес").

8. Джон Гибсон ("Анахайм").

9. Туукка Раск ("Бостон").

10. Кэм Тэлбот ("Эдмонтон").