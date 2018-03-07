Холл продлил результативную серию до 26 матчей и стал 8-м игроком в истории НХЛ

"Нью-Джерси" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4. В этом матче нападающий "Дьяволов" Тэйлор Холл отметился двумя результативными передачами.
Благодаря этому он продлил свою результативную серию до 26 игр кряду. Холл стал 8-м игроком в истории лиги по этому показателю. Лидер – Уэйн Гретцки (51 матч), на втором месте – Марио Лемье (46). Холл сравнялся с Патриком Кейном.
Taylor Hall of the @NJDevils is the eighth different player in NHL history to record at least one point in 26+ consecutive appearances. #NHLStats #MTLvsNJD pic.twitter.com/vEGuh8EMWA– NHL Public Relations (@PR_NHL) 7 марта 2018 г.
Материалы других СМИ
Supreme77
Феноменально.
08:50