Хоккейный матч в США продлился почти 11 дней

В Баффало прошел самый длинный хоккейный матч – он длился 10 дней, 10 часов, 3 минуты и 21 секунду, информирует ESPN. В нем приняли участие 40 человек, которые были поделены на две команды. Трансляция этой игры шла на видеохостинге Youtube. Для регистрации нового рекорда организаторы матча должны подать составителям Книги рекордов Гиннеса полную запись матча и отчет о нем, который занимает 50 страниц.

Планировалось, что хоккеисты будут играть по 4,5 часа и отдыхать по 9 часов, однако некоторым пришлось играть дольше, так как другие выбывали из-за травм или болезней. Добавлять новых игроков было запрещено. Каждый час в игре делали перерыв на 10 минут для заливки льда.

Добавим, что организатор матча, инженер по защите окружающей среды Майк Лесаковски, собрал 1,179 миллиона долларов. Деньги он направил в онкологический центр в Баффало, где лежала его жена. Лучший игрок, Кенни Корп, забил 267 шайб.