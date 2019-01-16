Хоккеисты "Рейнджерс" повторили достижение 23-летней давности

Впервые за 23 года сразу три игрока "рейнджеров" оформили по дублю в одном матче.

Это произошло в игре с "Каролиной" (6:2). По два гола забили Мика Зибанежад, Павел Бучневич и Тони Дианжело, причем, Зибанежад сумел отдать две результативные передачи. В последний раз подобное достижение "рейнджерам" удавалось 22 декабря 1996 года. Тогда по два гола за игру забили Марк Мессье, Алексей Ковалев и Никлас Сундстрем.

Благодаря победе над "Каролиной", "Рейнджерс" набрали 45 очков в 46 матчах. Команда Дэвида Куинна идет на 11-м месте в Восточной конференции.