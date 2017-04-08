08:38 8 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Хоккеистка сборной США - первая звезда дня в НХЛ, Кучеров - третья

0
0
0
0
1

Нападающий "Тампа–Бэй" Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче против "Монреаля" (4:2). Для него это 40-й гол в сезоне.

Первой звездой стала форвард женской сборной США Хилари Найт, которая забросила победную шайбу и отдала передачу в финале чемпионата мира против сборной Канады (3:2 ОТ).

Второй звездой признан нападающий "Тампы" Янни Гурде. Он формил дубль в матче против "Монреаля".

Отметим, что в разделе статистики НХЛ Гурде является первой звездой, Кучеров второй, а третьей стал форвард "Монреаля" Арттури Лехконен, у которого гол и передача во встрече с "Тампой".

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

.BattleFish.

не стал Вася звездой дня как просил Справедливый!)

12:08 8 апреля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...