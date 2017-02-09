06:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

Хоккеистка из ОАЭ провела тренировку с "Вашингтоном" Овечкина

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Хоккеистка из ОАЭ Фатима Аль-Али приняла участие в тренировке "Вашингтона", сообщает официальный сайт НХЛ. Это мероприятие состоялось в рамках социальной программы "Хоккей для всех". 27-летняя спортсменка занимается хоккеем с 2010 года. По окончании занятия российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин подарил девушке свою клюшку.

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Материалы REN-TV

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