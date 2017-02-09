Хоккеистка из ОАЭ провела тренировку с "Вашингтоном" Овечкина

Хоккеистка из ОАЭ Фатима Аль-Али приняла участие в тренировке "Вашингтона", сообщает официальный сайт НХЛ. Это мероприятие состоялось в рамках социальной программы "Хоккей для всех". 27-летняя спортсменка занимается хоккеем с 2010 года. По окончании занятия российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин подарил девушке свою клюшку.
.@FatimaAl_Ali held her own at #Caps practice. Here's a glimpse with more at 6 on CSN https://t.co/S3ZDJT0bIW #HockeyIsForEveryone pic.twitter.com/hgP4Ej5oOF– CSN Capitals (@CSNCapitals) 8 февраля 2017 г.