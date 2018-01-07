Хоккеист из АХЛ одолжил машину сопернику, чтобы он успел в роддом

Нападающий "Милуоки Адмиралз" Пьер-Седрик Лабри был вынужден взять машину игрока команды соперника, чтобы успеть в родильный дом, сообщает Si.com. Ночью хоккеисту, находящемуся в Гранд-Рэпидс, позвонила жена и сообщила, что у нее отошли воды.

Водители такси отказывались ехать в Милуоки из-за непогоды, а ближайший аиварейс отправлялся утром. Одноклубник Лабри Марк Зенджерле, ранее выступавший за "Гранд-Рэпидс Гриффинс", позвонил одному из игроков соперника Тому Макколаму, который возвращался в город.

Он не был знаком с Лабри, но позвонил своей девушке с просьбой одолжить игрокам его машину. Будущий отец приехал в роддом за 30 минут до рождения сына.