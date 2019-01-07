18:15 | Хоккей — НХЛ

Хочешь крутые призы от Евгения Малкина? Участвуй в конкурсе "СЭ" и Анны Кастеровой!

Анна Кастерова и Евгений Малкин. Фото Инстаграм
Анна Кастерова и Евгений Малкин. Фото Инстаграм
Обсудить
0

Популярная телеведущая, супруга трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина Анна Кастерова вместе с "СЭ" объявляет о запуске конкурса.

– Есть по-настоящему эксклюзивные призы для болельщиков, связанные с "Питтсбургом" и чемпионством команды в 2009 году, – говорит Анна. – В Рождество мы разыграем их в моем профиле среди подписчиков, правильно ответивших на два вопроса:

1) Где Женя сделал мне предложение?

2) Какое его любимое блюдо в моем исполнении?

Конкурс уже проходит на моей странице в Инстаграме, переходите по ссылке, подписывайтесь и участвуйте в конкурсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sport_express в гостях) наше интервью уже на сайте 💻решили в рождество сделать клевый конкурс для наших с @e.malkin71geno подписчиков, двое получат возможность выиграть именные призы с Жениным автографом): коллекционное вино 2009, выпущенное в честь завоевания кубка Стенли и одну из лимитированных бейсболок в честь кубка Стенли 2017) два вопроса/два победителя 1. Где Женя сделал мне предложение? 2. Любимое блюдо мужа в моем исполнении? Малкин умеет удивлять;)☺️надеюсь , что кто – то хотя бы приблизится с ответом). Самые "креативные" обязательно попадут в сторис)... победителей выберем через неделю🤩join our small contest among our followers...answer the questions correctly and win special prizes from us with @e.malkin71geno 1. Where Geno proposed to me? 2. What is his favorite dish in my performance? A 2009 bottle of wine for one winner and a cap for the second winner.. the best answers will be in stories✨

Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 7 Янв 2019 в 12:44 PST

Большое интервью Анны Кастеровой – здесь.

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ