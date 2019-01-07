Хочешь крутые призы от Евгения Малкина? Участвуй в конкурсе "СЭ" и Анны Кастеровой!

Евгения Малкина Анна Кастерова вместе с "СЭ" объявляет о запуске конкурса. Популярная телеведущая, супруга трехкратного обладателя Кубка Стэнливместе с "СЭ" объявляет о запуске конкурса.

– Есть по-настоящему эксклюзивные призы для болельщиков, связанные с "Питтсбургом" и чемпионством команды в 2009 году, – говорит Анна. – В Рождество мы разыграем их в моем профиле среди подписчиков, правильно ответивших на два вопроса:

1) Где Женя сделал мне предложение?

2) Какое его любимое блюдо в моем исполнении?

Конкурс уже проходит на моей странице в Инстаграме, переходите по ссылке, подписывайтесь и участвуйте в конкурсе.

Большое интервью Анны Кастеровой – здесь.