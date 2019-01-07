Хочешь крутые призы от Евгения Малкина? Участвуй в конкурсе "СЭ" и Анны Кастеровой!

– Есть по-настоящему эксклюзивные призы для болельщиков, связанные с "Питтсбургом" и чемпионством команды в 2009 году, – говорит Анна. – В Рождество мы разыграем их в моем профиле среди подписчиков, правильно ответивших на два вопроса:
1) Где Женя сделал мне предложение?
2) Какое его любимое блюдо в моем исполнении?
Конкурс уже проходит на моей странице в Инстаграме, переходите по ссылке, подписывайтесь и участвуйте в конкурсе.
@sport_express в гостях) наше интервью уже на сайте 💻решили в рождество сделать клевый конкурс для наших с @e.malkin71geno подписчиков, двое получат возможность выиграть именные призы с Жениным автографом): коллекционное вино 2009, выпущенное в честь завоевания кубка Стенли и одну из лимитированных бейсболок в честь кубка Стенли 2017) два вопроса/два победителя 1. Где Женя сделал мне предложение? 2. Любимое блюдо мужа в моем исполнении? Малкин умеет удивлять;)☺️надеюсь , что кто – то хотя бы приблизится с ответом). Самые "креативные" обязательно попадут в сторис)... победителей выберем через неделю🤩join our small contest among our followers...answer the questions correctly and win special prizes from us with @e.malkin71geno 1. Where Geno proposed to me? 2. What is his favorite dish in my performance? A 2009 bottle of wine for one winner and a cap for the second winner.. the best answers will be in stories✨