Хитрость Карлссона в конкурсе контроля шайбы. Видео

Защитник "Оттавы" Эрик Карлссон хитро прошел полосу испытаний в конкурсе контроля шайбы в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. 27-летний швед помогал себе руками, чтобы забросить шайбу в необходимые отверстия. Его время прохождения составило 37,417 секунды (предпоследний результат).

Победителем стал Джонни Годро из "Калгари", который преодолел дистанцию за 24,65 секунды. Второе место занял Джон Таварес из "Айлендерс" - 28,242 секунды, а замкнул тройку лучших Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" - 29,22 секунды.