Хишер, Раанта и Шайфли – звезды недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игровой недели в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан новичок "Нью-Джерси" нападающий Нико Хишер. На этой неделе 19-летний хоккеист набрал 7 (4+3) очков. Швейцарец был выбран "Дьяволами" на драфта-2017.

Вторым лучшим игроком стал голкипер "Аризоны" Антти Раанта, одержавший 3 победы в трех встречах. Он отразил 123 броска из 126 по своим воротам, в среднем пропускал 0,90 шайб за игру и имеет процент отраженных бросков 97,6.

Нападающий "Виннипега" Марк Шайфли признан третьей звездой недели. 24-летний хоккеист набрал 7 (3+4) очков в трех встречах.