Хичкок вернулся на пост главного тренера в "Даллас"

Канадский специалист Кен Хичкок возглавил "Даллас", сообщает Sportsnet. 65-летний специалист начинал свою тренерскую карьеру в "Старз" и работал с командой с 1995 по 2002 год. Под его руководством "Даллас" выиграл свой единственный в истории Кубок Стэнли в сезоне-1998/99.

В начале февраля этого года Хичкок был уволен из "Сент-Луиса" из-за неудовлетворительных результатов. Также он работал с такими командами, как "Филадельфия" и "Коламбус".