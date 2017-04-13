Хэйнси установил рекорд НХЛ по количеству матчей в регулярке перед дебютом в Кубке Стэнли

Защитник "Питтсбурга" Рон Хэйнси, для которого матч первого раунда плей-офф НХЛ с "Коламбусом" (3:1) стал дебютным в карьере, установил рекорд лиги. 36-летний американец провел 907 игр в регулярном чемпионате до первой встречи в плей-офф.

Отметим, что в этой встрече рекорд установил российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин. Форвард, отдавший две голевые передачи, вышел на третье место в списке лучших ассистентов клуба в плей-офф.

Ассистентский дубль Малкина помог "Питтсбургу" победить "Коламбус" ​