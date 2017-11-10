Хет-трик Зукера в третьем периоде принес "Миннесоте" победу над "Монреалем"

"Миннесота" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Победу своей команде принес Джейсон Зукер, который сделал хет-трик в третьем периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Миннесота" - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Зукер - 6 (мен., Гранлунд), 42:46 - 0:1. Зукер - 7 (Нидеррайтер, Стаал), 51:23 - 0:2. Зукер - 8 (п.в., Винник), 59:25 - 0:3.

Вратари: Линдгрен (57:35 - 59:25) - Дубник.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 41 (12+17+12) - 35 (13+8+14).

10 ноября. Монреаль. Centre Bell.