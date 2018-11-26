Хет-трик Уотсона принес "Нэшвиллу" победу над "Анахаймом"

"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Остин Уотсон.

"Предаторз" одержали 17-ю победу в 24-х матчах и продолжают лидировать в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Анахайм" - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Уотсон - 2 (Бонино, Сиссонс), 11:04 - 1:0. Хенрик - 6 (бол., Ракелль, Монтур), 22:38 - 1:1. Бонино - 4 (Сиссонс), 25:38 - 2:1. Уотсон - 3 (бол., Йоси, Фиала), 38:36 - 3:1. Каше - 3 (Петтерссон), 39:52 - 3:2. Смит - 6 (бол., Форсберг, Экхольм), 42:52 - 4:2. Уотсон - 4 (п.в., Эллис, Йоси), 58:54 - 5:2.

Вратари: Ринне - Гибсон (58:14 - 58:54).

Штраф: 16 - 16.

Броски: 33 (13+15+5) - 19 (9+4+6).

26 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.