Хет-трик Тавареса принес "Айлендерс" победу над "Нэшвиллом"

"Айлендерс" в гостях уверенно обыграл "Нэшвилл" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка одержала шестую победу в сезоне.

В составе победителей хет-трик оформил капитан команды Джон Таварес, 3 (1+2) очка записал на свой счет Джордан Эберле. Российский нападающий Николай Кулемин провел на льду 13 минут, за которые провел четыре силовых приема и один раз заблокировал бросок соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Айлендерс" – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)