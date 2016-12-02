Хет-трик Тарасенко позволил "Сент-Луису" победить "Тампу"

"Сент-Луис" нанес поражение "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4. Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу, признан первой звездой встречи. В его активе теперь 27 (13+14) очков в этом сезоне. В составе "Лайтнинг" шайбу и голевой пас записал на свой счет Никита Кучеров. Ворота проигравшей команды с первых минут защищал Андрей Василевский, которого заменили в начале второго периоде после четырех пропущенных шайб.

В параллельной встрече "Эдмонтон" победил "Виннипег" со счетом 6:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Тампа-Бэй" – 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы: ТАРАСЕНКО - 11 (Парэйко), 1:39 - 1:0. ТАРАСЕНКО - 12 (бол., Стин, Шаттенкирк), 9:37 - 2:0. Пакетт - 2 (Друэн, Вермин), 10:39 - 2:1. Шаттенкирк - 5 (бол., Стин, Фаббри), 13:17 - 3:1. Шаттенкирк - 6 (бол., Стин, ТАРАСЕНКО), 21:44 - 4:1. Джонсон - 8 (КУЧЕРОВ, Палат), 34:25 - 4:2. КУЧЕРОВ - 12 (бол., Хедман, Бойл), 41:41 - 4:3. ТАРАСЕНКО - 13 (Фаббри, Шаттенкирк), 48:11 - 5:3. Пакетт - 3 (Друэн, Вермин), 51:56 - 5:4.

Вратари: Аллен - ВАСИЛЕВСКИЙ (Бишоп, 21:44, 58:38).

Штраф: 4 - 14.

Броски: 26 (14+6+6) - 26 (7+7+12).

Наши: Тарасенко (18:50/4/0) – Кучеров (17:09/2/+1), Нестеров (17:00/0/-1).

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Виннипег" – "Эдмонтон" – 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Голы: Литтл – 1 (Уилер, Стэффорд), 0:35 – 1:0. Летестю – 3 (бол., Драйзайтль, Секера), 2:31 – 1:1. Лайне – 14 (бол., Энстрем, Элерс), 10:14 – 2:1. Драйзайтль – 8 (бол., Лучич, Макдэвид), 20:51 – 2:2. Летестю – 4 (бол., Лучич, Макдэвид), 25:06 – 2:3. Марун – 7 (Кассиан, Летестю), 31:43 – 2:4. Лайне – 15 (бол., Бафлин, Уилер), 41:44 – 3:4. Драйзайтль – 9 (Макдэвид, Ларссон), 47:13 – 3:5. Пульо – 4 (Секера, Ньюджент-Хопкинс), 47:33 – 3:6.

Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон, 47:33) – Тэлбот.

Штраф: 15 – 15.

Броски: 25 (5+11+9) – 33 (13+10+10).

Наши: Бурмистров – Слепышев.

Виннипег. MTS Centre.