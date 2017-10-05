Хет-трик Симмондса помог "Филадельфии" Проворова победить "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" на домашнем льду проиграл "Филадельфии" со счетом 3:5 в первом матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Флайерз" хет-трик оформил нападающий Уэйн Симмондс, также по шайбе забросили Клод Жиру и Джордан Уил.

За "Шаркс" дубль оформил Кевин Лабанк, еще один раз отметился Логан Кутюр. Российский защитник "Летчиков" Иван Проворов провел на льду более 25 минут и завершил встречу с положительным показателем эффективности "+1".

"Сан-Хосе" – "Филадельфия" – 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Голы: Жиру – 1 (Ворачек), 8:28 – 0:1. Уил – 1 (бол., Конекны, Гостисбеер), 11:16 – 0:2. Лабанк – 1 (Диллон, Павелски), 17:17 – 1:2. Лабанк – 2 (бол.), 19:41 – 2:2. Симмондс – 1 (бол., Гостисбеер, Ворачек), 37:36 – 2:3. Кутюр – 1 (бол., Торнтон, Бернс), 43:12 – 3:3. Симмондс – 2 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 49:27 – 3:4. Симмондс – 3 (п.в., Кутюрье), 59:24 – 3:5.

Вратари: Джонс (58:47) – Эллиотт.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 35 (11+13+11) – 31 (8+6+17).

Наши: – – Проворов (25:35/2/1).

5 октября. Сан-Хосе. SAP Center.