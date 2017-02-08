Хет-трик Рантанена помог "Колорадо" обыграть "Монреаль"

"Колорадо" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Хет-триком в этой встрече на счету нападающего Микко Рантанена. В составе "Эвеланш" на площадку выходили Никита Задоров, Федор Тютин и Михаил Григоренко. За "Канадиенс" сыграли Александр Радулов, Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров. Результативными действиями россияне не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Монреаль" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Рантанен - 9 (Маккиннон, Ландескуг), 0:30 - 1:0. Мартинсен - 3 (Бошемен, Пикар), 2:25 - 2:0. Рантанен - 10 (Барберио, Ландескуг), 33:10 - 3:0. Рантанен - 11 (бол., Маккиннон, Барберио), 46:01 - 4:0.
Вратари: Пикар - Прайс.
Штраф: 12 - 6.
Броски: 26 (7+10+9) - 27 (12+8+7).
Наши: Задоров (22:09/2/2), Григоренко (16:51/0/0), Тютин (16:11/1/0) - Емелин (19:33/0/-1), Радулов (16:27/0/-1), Нестеров (17:02/3/-1), Марков (19:34/4/-1).
Денвер. Pepsi Center.