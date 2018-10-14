Хет-трик Пастрняка помог "Бостону" разгромить "Детройт"

"Бостон" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:2. Хет-трик в этой встрече сделал чешский форвард "Брюинз" Давид Пастрняк, 3 передачи на счету Патриса Бержерона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Детройт" - 8:2 (1:0, 3:0, 4:2)

Голы: Пастрняк - 5 (Карло, Вагнер), 19:09 - 1:0. Макэвой - 1 (Бержерон), 24:44 - 2:0. Дебраск - 1 (Крейчи), 31:27 - 3:0. Пастрняк - 6 (бол., Бержерон, Маршан), 36:20 - 4:0. Гронек - 1 (бол., Бертуцци, Нюквист), 40:21 - 4:1. Пастрняк - 7 (Маршан, Бержерон), 42:05 - 5:1. Ларкин - 3 (мен., Нильсен, Дженсен), 48:23 - 5:2. Бьорк - 1, 50:12 - 6:2. Дебраск - 2 (Карло, Крейчи), 55:15 - 7:2. Керали - 1 (Миллер, Бьорк), 59:58 - 8:2.

Вратари: Раск - Бернье.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 39 (8+15+16) - 34 (12+8+14).

13 октября. Бостон. TD Garden.