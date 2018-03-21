Хет-трик Панарина, Овечкин, Кучеров. Восемь русских голов этой ночи

Один из лучших матчей в этом сезоне провел нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин. Во встрече с "Рейнджерс" (5:3) он оформил хет-трик. Пострадал один из его из "любимых" вратарей – Хенрик Лундквист.

Второй гол получился курьезным: швед выпустил шайбу, Панарин воспользовался моментом и забросил ее в пустые ворота.

А в третьем случае Лундквиста на льду уже не было: "Рейнджерс" сняли вратаря, и Артемий спокойно оформил хет-трик. Теперь на счету Панарина 25 голов в этом сезоне.

В ключевом российском противостоянии дня "Вашингтон" Александра Овечкина обыграл "Даллас" Александра Радулова (4:3). Оба форварда забили по голу. Радулов грамотно подправил шайбу на пятачке …

… а Овечкин привычно забросил из левого круга. 44-я шайба в сезоне и 602-я в карьере.

Отличился и лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров – его шайба помогла "Тампе" обыграть "Торонто" (4:3). Ему помог рикошет – и россиянин забил 37-й гол в чемпионате.

Продолжает зажигать и Евгений Дадонов. Его "Флорида" разгромила "Оттаву" (7:2), а наш форвард использовал отличный пас Александра Баркова.

Кто-то уже преодолел отметку в 30 или 40 голов, а вот Евгений Свечников сегодня забил свой первую шайбу в НХЛ в карьере. Его "Детройт" победил "Филадельфию" 5:4.