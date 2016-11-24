Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Блюз", у Тарасенко – дубль

"Вашингтон" взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Первой звездой встречи признан капитан хозяев Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Его партнер по команде Евгений Кузнецов стал второй звездой, забив гол и сделав результативную передачу. Защитник столичной команды Дмитрий Орлов записал себе в актив голевой пас. В составе "Блюз" дубль сделал Владимир Тарасенко, которого признали третьей звездой поединка.

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Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Сент-Луис" – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы: ОВЕЧКИН - 10 (бол., КУЗНЕЦОВ, Бэкстрем), 17:28 - 1:0. ОВЕЧКИН - 11 (Карлсон, Бураковски), 30:12 - 2:0. ТАРАСЕНКО - 8 (Яшкин), 30:48 - 2:1. КУЗНЕЦОВ - 3 (ОРЛОВ, Бураковски), 46:31 - 3:1. ОВЕЧКИН - 12, 46:53 - 4:1. Пьетранджело - 4 (бол., Штясны, Парэйко), 58:45 - 4:2. ТАРАСЕНКО - 9 (Перрон, Шварц), 59:31 - 4:3.

Вратари: Холтби - Хаттон (59:03 - 59:31, 59:56).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 25 (6+12+7) - 21 (2+8+11).

Наши: Овечкин (15:29/5/+3), Кузнецов (15:53/4/+3), Орлов (17:14/1/+2) – Якупов (6:29/0/-1), Тарасенко (20:18/3/+1).

Вашингтон. Verizon Center.