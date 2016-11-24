Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Блюз", у Тарасенко – дубль

"Вашингтон" взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Первой звездой встречи признан капитан хозяев Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Его партнер по команде Евгений Кузнецов стал второй звездой, забив гол и сделав результативную передачу. Защитник столичной команды Дмитрий Орлов записал себе в актив голевой пас. В составе "Блюз" дубль сделал Владимир Тарасенко, которого признали третьей звездой поединка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Сент-Луис" – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Голы: ОВЕЧКИН - 10 (бол., КУЗНЕЦОВ, Бэкстрем), 17:28 - 1:0. ОВЕЧКИН - 11 (Карлсон, Бураковски), 30:12 - 2:0. ТАРАСЕНКО - 8 (Яшкин), 30:48 - 2:1. КУЗНЕЦОВ - 3 (ОРЛОВ, Бураковски), 46:31 - 3:1. ОВЕЧКИН - 12, 46:53 - 4:1. Пьетранджело - 4 (бол., Штясны, Парэйко), 58:45 - 4:2. ТАРАСЕНКО - 9 (Перрон, Шварц), 59:31 - 4:3.
Вратари: Холтби - Хаттон (59:03 - 59:31, 59:56).
Штраф: 12 - 10.
Броски: 25 (6+12+7) - 21 (2+8+11).
Наши: Овечкин (15:29/5/+3), Кузнецов (15:53/4/+3), Орлов (17:14/1/+2) – Якупов (6:29/0/-1), Тарасенко (20:18/3/+1).
Вашингтон. Verizon Center.
maxcds
Хорошей вишенкой на торте оказалась третья шайба. Распластавшиеся на льду в поклоне Шатта и Боум не дадут соврать)))
07:39
Sправедливый
Монте-Кристо (Мститель) ... И все бы хорошо. Но меня в этом сезоне Кросби напрягает. Он похоже стал играть, как до травмы 2010 года. Пора ему еще раз чердак сотрясти. ----------------------------- Тактика говнюка? То есть, по-другому, никак "королём" не стать, да? Нужно обязательно других в говно втоптать... (((
07:34
roughboy
Ваще Пьетранджело с Боумистером реально удивляют со знаком минус в этом сезоне. Моя единственная претензия к ним всегда была - тупые броски по воротам. Оба постоянно мажут, но остановиться не могут. И тока Петро стал капитаном, как его игра в защите развалилась. Он был на площадке во время всех голов вашиков.. И это не первый такой провал..
07:33
Sправедливый
Действительно, русский матч. Молодцы!
07:30
roughboy
Даже не знаю как чмока будет оправдываться, но в этой игре реально русские выделялись. Тока Петро на предпоследней минуте испортил стату. А так стата матча по игре и говорит сама за себя ))
07:29
Алексей Х
Саня рановато для себя хет-трики начал класть)) ну да ладно, нехай боятся.
07:14
Монте-Кристо (Мститель) .
Саня посрамил всех ненавистников ! Что и требовалось доказать ! По силе и точности броска ему теперь нет равных в мире. Как и по скорости исполнения броска. Успевает принять шайбу и бросить за доли секунды. Вот только с психологией у Сани бывают проблемы. Сам себя накручивает. Когда играет психологически расслабленным, то у него все получается. А матч наши выдали шикарный. 6 голов из 7 забили ! И все бы хорошо. Но меня в этом сезоне Кросби напрягает. Он похоже стал играть, как до травмы 2010 года. Пора ему еще раз чердак сотрясти.
06:15
MAPKJIAP
Сегодня в Вашингтоне торжество русских хоккеистов, Хэт-трик Ови, дубль Тараса, два очка Кузи, передача у Орлова, только Пьетреджело белая ворона в Списке=))) и три звезды матча первая тройка сборной РФ с КМ-2016=)) ЯК только выпал опять
06:02