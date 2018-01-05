Хет-трик Нидеррайтера принес "Миннесоте" победу над "Баффало"

"Миннесота" победила "Баффало" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Сэйбрз" потерпели четвертое поражение в пяти последних матчах.

В составе победителей хет-триком отметился Нино Нидеррайтер, по три очка набрали Микко Койву (1+2) и Микаэль Гранлунд (0+3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Баффало" – 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Голы: Нидеррайтер - 11 (Гранлунд, Койву), 1:09 - 1:0. Винник - 4 (Проссер, Фолиньо), 2:15 - 2:0. Нидеррайтер - 12 (бол., Койл, Сперджен), 13:53 - 3:0. Нидеррайтер - 13 (Гранлунд, Койву), 24:02 - 4:0. Койву - 6 (Гранлунд, Бродин), 33:07 - 5:0. Койл - 4 (Паризе, Эрикссон Эк), 39:15 - 6:0. Райнхарт - 7 (Богосян, Маккейб), 41:54 - 6:1. Кейн - 16 (Сканделла, Поминвилль), 58:59 - 6:2.

Вратари: Дубник - Ленер (Джонсон, 40:00).

Штраф: 16 - 27.

Броски: 27 (8+9+10) - 31 (10+12+9).

5 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.