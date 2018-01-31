Хет-трик Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Сан-Хосе"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хет-триком в составе хозяев отметился российский нападающий Евгений Малкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Сан-Хосе" - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Раст - 5 (Шихан, Коул), 11:09 - 1:0. Бернс - 8 (бол., Донской, Бедкер), 30:00 - 1:1. Кутюр - 21 (бол., Хертл, Павелски), 38:35 - 1:2. МАЛКИН - 24 (Кессел), 39:55 - 2:2. МАЛКИН - 25 (Хернквист), 46:01 - 3:2. Раст - 6 (Кюнхакль, Летанг), 53:58 - 4:2. МАЛКИН - 26 (п.в., Раст, Кросби), 58:47 - 5:2.

Вратари: Мюррей - Джонс (57:09 - 58:47).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 31 (11+10+10) - 42 (13+23+6).

Наши: Малкин - -.

31 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Малкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео