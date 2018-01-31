Хет-трик Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Сан-Хосе"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хет-триком в составе хозяев отметился российский нападающий Евгений Малкин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Сан-Хосе" - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Раст - 5 (Шихан, Коул), 11:09 - 1:0. Бернс - 8 (бол., Донской, Бедкер), 30:00 - 1:1. Кутюр - 21 (бол., Хертл, Павелски), 38:35 - 1:2. МАЛКИН - 24 (Кессел), 39:55 - 2:2. МАЛКИН - 25 (Хернквист), 46:01 - 3:2. Раст - 6 (Кюнхакль, Летанг), 53:58 - 4:2. МАЛКИН - 26 (п.в., Раст, Кросби), 58:47 - 5:2.
Вратари: Мюррей - Джонс (57:09 - 58:47).
Штраф: 12 - 8.
Броски: 31 (11+10+10) - 42 (13+23+6).
Наши: Малкин - -.
31 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Материалы других СМИ
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А да. Дал пас на пустые. Тогда усе в порядке.
10:25
Werewolf
Гаттузо Крут!!!!!!#! Стесняюсь спросить, а малек Сыд опять в больничке или все-таки играл?! А то как-то странно Пингвины победили, забили дай пять, а его в статах нет. Я обеспокоен.______У тебя плоховато со зрением тогда ))))))))
10:22
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Стесняюсь спросить, а малек Сыд опять в больничке или все-таки играл?! А то как-то странно Пингвины победили, забили дай пять, а его в статах нет. Я обеспокоен.
10:21
Бней Иегуда
Не в обиду.) Просто разборчивость в мелких деталях - прерогатива юного возраста.)) Я в подростковом возрасте тоже всё это знал, всякие там пики, проспекты, составы всех команд знал, кто под каким номером играет, и прочие детали... С возрастом на это перестаёшь обращать внимание.)
10:20
Werewolf
Бней Иегуда Vasek твои пики и проспекты выдают в тебе школоло.) сленг слишком специфичный для взрослого человека.))_______Просто ты отстал от жизни ))))))))))))
10:18
Mon65
Малыча с хет-триком! Разозлился, наверное, что прокатили мимо матча звезд. Он в последние два месяца главный в Питсбурге. Удачи персонально ему. А Пингвины снова становятся самыми главными фаворитами КС. Кризис давно остался позади, всех буквально рвут на части. И лидеры у них вышли снова на прошлогодний уровень (тот же Кросби без очка не уходит с площадки). Может рано вышли на пик формы, и будут какие-то шансы еще у "русских" команд (Вашингтона, Тампы)?
10:12
Бней Иегуда
Vasek твои пики и проспекты выдают в тебе школоло.) сленг слишком специфичный для взрослого человека.))
10:08
Vasek
bezik, агент Пачиоретти сказал об обмене в ближайшие несколько дней. все-таки к Пингвинам? ----------------- исключено, кепка забита. В ответ придется либо Киселя отдавать *гы))) либо франкофона Летанга. Оба варианты невозможны. Вряд ли Пачи обменяют на Хагс+Спронг+пик. Хабы будут искать возврат в духе того, что Жуки получили за Дюшеса (перспективный деф+3 проспекта+3 пика). Даже если прикинуть по этой формуле, что у Пенс есть... А ничего! ))) Прсото нет таких ресурсов - в системе 0 талантливых дефов (ну один с натяжкой, но ему 3-4 года в универе учиться, хз что к тому моменту из него вырастит); 1-2 неплохих проспекта форварда (с потенциалом максимум второе звено или первое, но, чур, центр Кросби); и 3 талантливых кипера (но киперы Хаба-Прайсам точно не нужны)))) Пачи мимо, заберем Плеканеца за мешок шайб
09:55
Бней Иегуда
Идриси Эксперты экспертам рознь.) Есть и канадские эксперты, в центральных изданиях и на центральных спортивных каналах, которые говорят, что Овечкин ноль.))
09:53
bezik
еще вбросы, ГМ ПП сделал предложение обмена двум командам по центру с правым хватом, предположительно это Пажо и Летестю. Скауты Лос-Анджелеса присутствовали на четвертом матче подряд с участием Питтсбурга, скауты Виннипега на третьем.
09:50
bezik
агент Пачиоретти сказал об обмене в ближайшие несколько дней. все-таки к Пингвинам?
09:45
Werewolf
Бней Иегуда Ну ты наверное понимаешь хоккей лучше тех, кто выбирал лучшего.)) Да и какой это хет-трик с голом в пустые ворота.))_______Да ты понимаешь......Пишешь ТЕХ, хотя там один журналюга местной газеты рисует эти звезды )))))))
09:41
Vasek
ростовский свин, почему бы малычу не побороться за личные призы? уровень его таланта позволяет абсолютно все ---------------------- а на кой? Малыча при первых признаках даже небольшой травмы отправляют на больничный, как уже было осенью дабы не было рецидива большой травмы. Весной перед ПО он тоже "берет" мини-отпуск, чтобы быть лучше готовым к ПО. Уверен, этой весной будет также. Цель-то у клуба не Х/Арты, а КС. Кмк, клуб не будет специально подстраивать игру под личные трофеи Малкина и Кросби, если они конечно сами не затащат их влегкую на опыте, что в принципе возможно.
09:34
Бармалей3000
ГДЕ - опечатка
09:31
Бармалей3000
Что тут скажешь, партнеры сделали многое - дважды вывели на 1-1 с вратарем и гол в пустые ворота, самый легкий хет-трик Жени, где ждем ответа партнерам в следующем матче - три передачи!!!
09:30
Идриси
Да, Бней Айртонович Смока, вне всякого сомнения, в хоккее разбирается лучше многих. К примеру, он мог бы объяснить КАНАДСКИМ экспертам - "тем, кто выбирал лучших" за всю историю НХЛ, что включать Овечкина в ТОП-25 могут только дилетанты! А ведь он мог бы им все подробно объяснить про критерии "топовости". Вот незадача, не пригласили его канадские дилетанты!
09:29
bezik
Да глупо спорить. При хет-трике всегда 1 звезду отдают, но тут чисто поддержка. Не удивлюсь, если Малкина 1 звездой дня объявят, хотя Вегас отжег!
09:09
Contr
Пень Иуда снова навонял.
09:06
gibson
Питтсбург впервые за весь сезон вышел на положительную разницу забитых/пропущенных?
09:04
pitpen09
Там по сути 2 гола Малкина в пустые,бо акулий кипер потерял шайбу за воротами.Матч смотрел живьем и ММ по праву первый,тянул знатно,особливо во втором.
08:59
Бней Иегуда
Кстати, пацаны - это какая возрастная категория?)) Шишнадцать?))
08:50
Бней Иегуда
Ну ты наверное понимаешь хоккей лучше тех, кто выбирал лучшего.)) Да и какой это хет-трик с голом в пустые ворота.))
08:49
Долго наблюдал за идиотами на эт
Последний дурак может и знает, но чмошный просто старый толстый тролллль))
08:48
Werewolf
Бней Иегуда Мюррей лучший, потому что отбил 40 бросков.) Всё закономерно!)______Толстый вброс для тупых. Самый последний дурак знает что вратарь может перебить хет-трик только если сделает сухарь с большим количеством отраженных бросков.
08:36
Werewolf
Да ладно вам, пацаны. Эти звезды все равно ничего не решают. В любой бы другой ситуации Малыч получил бы первую, но тут случай особый. Можно только поддержать Мюррея.
08:34
ВеликийПашаБуре
Малыч будет лучшим в январе. 9 побед, 12+7 это серьёзно. Конечно не удивлюсь, что Сид отдадут.У него 3+18. Хотя конечно 12 голешников покруче будет.
08:33
Бней Иегуда
Мюррей лучший, потому что отбил 40 бросков.) Всё закономерно!)
08:20
Angeldust
Сорок бросков отразил. Зверь.
08:13
ВеликийПашаБуре
По первой звезде матча - я так понял, это потому что Мюррей после семейной трагедии в строй вернулся,и отыграл хорошо.
07:35
ростовский свин
Arty..малкин признан 2 звездой, после мюррея, может таким образом выразили поддержку мюррею?
07:33