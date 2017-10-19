Хет-трик Кемпе принес "Лос-Анджелесу" победу над "Монреалем"

"Лос-Анджелес" дома обыграл "Монреаль" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хет-трик в составе победителей оформил Адриан Кемпе, 3 (2+1) очка на свой счет записал Майк Каммаллери.

Отметим, что "Кингз" одержали третью победу подряд, тогда как для "Канадиенс" это поражение стало шестым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Монреаль" – 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)

Голы: Байрон - 1 (Дано, Шоу), 10:31 - 0:1. Каммаллери - 1 (бол., Маззин, Фантенберг), 17:12 - 1:1. Кемпе - 1 (Льюис, Каммаллери), 47:34 - 2:1. Каммаллери - 2 (Кемпе, Тоффоли), 50:17 - 3:1. Кемпе - 2 (Пирсон, Льюис), 56:42 - 4:1. Кемпе - 3 (Каммаллери), 58:24 - 5:1.

Вратари: Куик - Монтойя.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 42 (14+17+11) - 37 (17+8+12).

19 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.