Хет-трик Картера принес "Лос-Анджелесу" победу над "Аризоной"

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Аризону" со счетом 4:2. Хет-трик оформил Джеф Картер. Дубль в составе "Койотов" на счету Макса Доми.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Аризона" - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Коннотон - 10 (Доми), 12:26 - 0:1. Картер - 11 (Форборт, Тоффоли), 19:32 - 1:1. Доми - 9 (Дворак, Мерфи), 25:14 - 1:2. Картер - 12 (бол., Фанеф, Даути), 31:49 - 2:2. Картер - 13 (Ридер, Тоффоли), 55:35 - 3:2. Копитар - 35 (п.в., Даути), 59:58 - 4:2.

Вратари: Кэмпбелл - Кюмпер (58:14 - 58:44, 59:19 - 59:58).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 35 (7+16+12) - 22 (9+6+7).

Наши: - - -.

30 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.