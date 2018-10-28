Хет-трик Форсберга не помог "Нэшвиллу" в матче с "Эдмонтоном"

"Нэшвилл" уступил "Эдмонтону" (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев хет-трик сделал Филип Форсберг. У "Эдмонтона" шайбы забрасывали Коннор Макдэвид, а также Леон Драйзайтль и Дрейк Каджула, сделавшие по дублю.

"Эдмонтон" набрал 11 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У "Нэшвилла" 16 очков и первое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл Предаторз" - "Эдмонтон Ойлерз" - 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Каджула - 1 (Нерс, Ридер), 11:41 - 0:1. Драйзайтль - 5 (бол., Лучич, Макдэвид), 24:14 - 0:2. Форсберг - 8 (бол., Джохансен, Суббан), 38:46 - 1:2. Макдэвид - 7 (Ньюджент-Хопкинс), 38:53 - 1:3. Драйзайтль - 6 (Ридер, Клефбом), 44:19 - 1:4. Форсберг - 9 (Джохансен, Арвидссон), 44:43 - 2:4. Форсберг - 10 (бол., Джохансен, Суббан), 55:54 - 3:4. Каджула - 2 (п.в.), 58:14 - 3:5.

Вратари: Сарос (54:33 - 55:54, 58:02 - 58:14, 58:21) - Коскинен.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 27 (7+11+9) - 35 (11+15+9).

Наши: - - -.

27 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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