Хет-трик Дюклера принес "Аризоне" вторую победу подряд

"Аризона" в овертайме вырвала победу над "Оттавой" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что по ходу встречи "Койоты" дважды уступали в счете. Команда одержала вторую победу подряд и лишь четвертую в этом сезоне.

В составе победителей хет-трик оформил Энтони Дюклер, по шайбе в составе хозяев льда забросили Марк Стоун и Марк Боровецки.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Аризона" – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Стоун - 13 (Пайэтт, Одуйя), 17:49 - 1:0. Дюклер - 4 (Димерс), 19:19 - 1:1. Боровицки - 2 (Пажо, Сиси), 21:48 - 2:1. Дюклер - 5 (бол., Голигоски, Экман-Ларссон), 51:32 - 2:2. Дюклер - 6 (Экман-Ларссон, Степан), 61:23 - 2:3.

Вратари: Кондон - Раанта.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 32 (8+12+11+1) - 28 (8+11+8+1).

18 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.