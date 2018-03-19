Хет-трик Дебринкэта и передача Анисимова не спасли "Чикаго" от поражения в матче с "Сент-Луисом"

"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. По 4 (1+3) очка заработали игроки "Блюз" Алекс Пьетранджело и Винс Данн. Российский нападающий Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 44 секунды, Никита Сошников - 12 минут 57 секунд.

В составе "Блэкхокс" хет-трик сделал Алекс Дебринкэт. Россиянин Артем Анисимов отыграл 18 минут 29 секунд и записал в свой актив результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Сент-Луис" - 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Дебринкэт - 23 (бол., Шмолц , Кит), 13:07 - 1:0. Дебринкэт - 24 (Юрчо, Истерли), 19:08 - 2:0. Стин - 14 (бол., Данн, Пьетранджело), 22:02 - 2:1. Данн - 5 (бол., Пьетранджело, Шенн), 25:14 - 2:2. Кемпф - 4 (Хиностроза, Кит), 39:58 - 3:2. Соботка - 11 (Бродзяк, Данн), 55:24 - 3:3. Дебринкэт - 25 (АНИСИМОВ, Юрчо), 56:47 - 4:3. Пьетранджело - 15 (Шворц, Данн), 58:38 - 4:4. Берглунд - 10 (Стин, Пьетранджело), 63:31 - 4:5.

Вратари: Берубе - Аллен (57:51 - 58:14, 58:20 - 58:38).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 30 (13+10+7+0) - 41 (8+14+15+4).

Наши: Анисимов (18:29/0/0) - Барбашев (13:44/1/-2), Сошников (12:57/1/0).

19 марта. Чикаго. United Center.