Хет-трик Бедкера помог "Сан-Хосе" обыграть "Эдмонтон"

"Сан-Хосе" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Три шайбы в этой встрече забросил нападающий "Шаркс" Миккель Бедкер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Голы: Бедкер - 4 (Хэйли, Бернс), 1:39 - 0:1. Каджула - 3 (Пульо, Кассиан), 15:53 - 1:1. Бернс - 16 (Власик, Павелски), 19:42 - 1:2. Бедкер - 5 (Карлссон, Бернс), 22:24 - 1:3. Бедкер - 6 (Власик, Хэйли), 28:55 - 1:4. Беннинг - 2 (Лучич), 40:22 - 2:4. Клефбом - 7 (Ньюджент-Хопкинс), 43:45 - 3:4. Кутюр - 13, 45:06 - 3:5.

Вратари: Тэлбот (57:16) - Джонс.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (8+16+12) - 28 (13+8+7).

Наши: Слепышев - Голдобин.

Эдмонтон. Rogers Place.