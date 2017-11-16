Хет-трик Анисимова помог "Чикаго" обыграть "Рейнджерс". Видео

"Чикаго" на своем льду обыграл "Рейнджерс" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервалась победная серия команды из Нью-Йорка, которая состояла из шести игр кряду.

Отметим, что в составе победителей три шайбы забросил нападающий Артем Анисимов. У "Рейнджерс" голевой передачей отметился форвард Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Рейнджерс" – 6:3 (0:1, 1:0, 5:2)

Голы: Зибанежад – 9 (Крайдер, БУЧНЕВИЧ), 9:58 – 0:1. Дебринкэт – 7 (Паник, Кит), 39:08 – 1:1. АНИСИМОВ – 7 (Кейн, Шмолц ), 41:07 – 2:1. Хейден – 2 (Фрэнсон, Кит), 41:53 – 3:1. АНИСИМОВ – 8 (бол., Фрэнсон, Шмолц ), 45:14 – 4:1. Хэйс – 4 (Цуккарелло-Осен, Нэш), 47:08 – 4:2. Нэш – 7, 51:56 – 4:3. АНИСИМОВ – 9 (Шмолц , Паник), 56:12 – 5:3. Тэйвз – 5 (п.в., Паник, Сибрук), 58:30 – 6:3.

Вратари: Кроуфорд – Лундквист (Павелец, 46:32, 58:17 – 58:30).

Штраф: 6 – 10.

Броски: 43 (9+16+18) – 28 (11+8+9).

Наши: Анисимов (18:25/5/+2) – Бучневич (14:13/1/-1).

16 ноября. Чикаго. United Center.