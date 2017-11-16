Хет-трик Анисимова помог "Чикаго" обыграть "Рейнджерс". Видео

"Чикаго" на своем льду обыграл "Рейнджерс" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервалась победная серия команды из Нью-Йорка, которая состояла из шести игр кряду.
Отметим, что в составе победителей три шайбы забросил нападающий Артем Анисимов. У "Рейнджерс" голевой передачей отметился форвард Павел Бучневич.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" – "Рейнджерс" – 6:3 (0:1, 1:0, 5:2)
Голы: Зибанежад – 9 (Крайдер, БУЧНЕВИЧ), 9:58 – 0:1. Дебринкэт – 7 (Паник, Кит), 39:08 – 1:1. АНИСИМОВ – 7 (Кейн, Шмолц ), 41:07 – 2:1. Хейден – 2 (Фрэнсон, Кит), 41:53 – 3:1. АНИСИМОВ – 8 (бол., Фрэнсон, Шмолц ), 45:14 – 4:1. Хэйс – 4 (Цуккарелло-Осен, Нэш), 47:08 – 4:2. Нэш – 7, 51:56 – 4:3. АНИСИМОВ – 9 (Шмолц , Паник), 56:12 – 5:3. Тэйвз – 5 (п.в., Паник, Сибрук), 58:30 – 6:3.
Вратари: Кроуфорд – Лундквист (Павелец, 46:32, 58:17 – 58:30).
Штраф: 6 – 10.
Броски: 43 (9+16+18) – 28 (11+8+9).
Наши: Анисимов (18:25/5/+2) – Бучневич (14:13/1/-1).
16 ноября. Чикаго. United Center.
Sправедливый
Отличная игра! Точнее, отличный третий период! ))) И очень здОрово, что Анисимов был главным действующим лицом победы "ястребов". Лично мне хотелось бы, чтобы "Чикаго" вернул себе былую мощь и пошумел в плей-офф. В принципе у команды всё для этого есть и игра потихоньку должна наладиться. Хотя, она и сейчас есть, просто очень нестабильная. ))) Короче, верю.
07:52
Якут Хан
Молодец, Артем! Это первый хют-трюк?!
07:51
Adios Amigos R...
А, ну вот и запилили, с опозданием на час...
07:45
Adios Amigos R...
Похоже, эту неожиданную радость в редакции уже отмечают и новости о победе Детройта мы так и не дождемся...
07:42
Весёлый©
Ну, один персонаж точно скучает (тем более, что во время матча показали занимательную статистику, с 27-го октября у Чикаго забивали: Анисимов - 8, Дебринкэт - 6, остальная команда - 10), думаю, у него даже в плеере на репите песня Haddaway: "… I miss you, oh I miss you I'm gonna need you more and more each day (!!!) I miss you, more than words can say More than words can ever say…" ;)
07:29
kylaha17
Анисимов!!!!
07:26
kylaha17
Не на Кейне и не на Панарине держалась тройка в прошлом году...Вот кто главный там !!! Анисимов-главная надежда Ястребов
07:25
fifa_guru
хет-трик Анисимова?)) когда такое было...)
07:24
HarryAngel
вот кто точно не скучает по Панарину ..
07:16