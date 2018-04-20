Хернквист пропустит пятый матч серии против "Филадельфии"

Нападающий "Питтсбурга" Патрик Хернквист не сыграет в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Филадельфии", сообщает официальный сайт НХЛ. Шведский форвард получил травму верхней части тела в третьей игре серии, из-за чего не вышел на лед в четвертой встречи.

Одновременно с этим стало известно, что форвард "Флайрез" Шон Кутюрье восстановился от повреждения и сможет выйти на лед.

Напомним, счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу "Пингвинз". Пятая игра состоится в ночь на 21 апреля.