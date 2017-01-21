11:39 | ХОККЕЙ — НХЛ

Хенрик Седин: "Рад, что удалось набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях"

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Нападающий "Ванкувера" Хенрик Седин рад, что набрал 1000-е очко в НХЛ в домашнем матче. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста за 16 сезонов в лиге 233 гола и 767 результативных передач. Он стал 85-м игроком, достигшим этой отметки в 1000 очков, первым – в истории своего клуба и четвертым – среди шведов.

- Приятно, что в роли ассистентов этой шайбы выступили Даниэль и Алекс Эдлер, а в воротах соперника был Лу, - цитирует пресс-служба лиги Седина. - Это здорово. Я рад, что удалось набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях. Это все, о чем я мог мечтать. Если бы я завершил карьеру сегодня, то этот момент стал бы самым запоминающимся в ней.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/january-20-day-roundup/c-285941744

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