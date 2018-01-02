Хенрик Лундквист: "Зимняя классика" - это как финал Олимпиады"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после "Зимней классики" с "Баффало" (3:2 ОТ) сравнил встречу с финалом Олимпиады. По его словам, в такой игре цена ошибки очень велика.

– "Зимняя классика" – это одна игра. Ее можно сравнить с Супербоулом, финалом Олимпиады или седьмым матчем Кубка Стэнли, – цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ. – Одна ошибка может стоить всего. В частности воспоминаний, которые остаются.

В последние семь-восемь минут понимал, что следующий гол станет победным. Отыграться уже не получится. Два очка были у соперника почти в кармане в овертайме, однако Макдона сыграл фантастически. Вот вам разница между победой и поражением.