Хенрик Лундквист: "Рейнджерс" провел один из лучших матчей за долгое время"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист остался доволен игрой команды в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Монреалем". Клуб из Нью-Йорка на выезде победил со счетом 2:0.

– Я думаю, это была одна из лучших наших игр за долгое время, – цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. – У нас был план, как войти в игру, как стартовать, и мы выполнили его отлично. "Монреаль" очень силен в переходе от обороны к атаке. Во множестве матчей на выезде они нас переигрывали за счет этого. А в этот раз мы быстро забросили шайбу и сыграли умно.