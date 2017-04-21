Хенрик Лундквист: "Рейнджерс" одержал очень важную победу над "Монреалем"

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист назвал важной победу над "Монреалем" в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли (3:2). Счет в противостоянии стал 3-2 в пользу команды из Нью-Йорка. Шестой матч команды сыграют в воскресенье.

- Это очень важная победа, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Лундквиста. - Поэтому мы очень довольны. Ждем следующего матча. Именно этого ждешь в спорте после таких побед. Сегодня мы порадуемся, потом поедем домой и подготовимся к нашей лучшей игре. Это то, что нам нужно.