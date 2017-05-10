Хенрик Лундквист: "Рейнджерс" мог выиграть еще не один матч"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после поражения от "Оттавы" (2:4) в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ подчеркнул, что команда демонстрировала хорошую игру. По его словам, соперник нашел способ победить, а ньюйоркцы - нет.

- Мы достаточно хорошо играли и могли выиграть еще не один матч, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Лундквиста. - Во время сезона у нас говорили, что порой не надо демонстрировать свой лучший хоккей. Надо найти способ победить. У "Оттавы" это получилось лучше, чем у нас.

Напомним, что "Оттава" вышла в финал Восточной конференции. Соперником "Сенаторз" станет победитель пары "Вашингтон" – "Питтсбург" (счет в серии – 3-3).