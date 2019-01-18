Хенрик Лундквист: "Побить рекорд Бродера невозможно, он замечательно работал"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист прокомментировал свой выход на шестое место среди всех вратарей в истории НХЛ по количеству побед.

– Я учился у вратарей в этом списке, смотрел, как они играют. У меня дома на стене их плакаты. О многих я не слышал, не видел, как они играли, но я понимаю, насколько они важны, - цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ. - Если есть свободная минута, стоит задуматься: "Как я сюда попал?" Тогда поймешь, так тебе повезло – столько лет получать удовольствие. Но потом сразу на смену ей приходит другая мысль: "Ладно, хватит! Надо работать". А ещё нужно радоваться. Порой так зацикливаешься на задаче, что забываешь об этом. Поэтому стоит иногда сделать шаг в сторону, посмотреть вокруг и порадоваться за себя.



Думаю, что рекорд Бродера побить невозможно. Мартин был очень стабилен в течение многих лет, играя в очень стабильной команде. Очень многое должно сложиться удачно, чтобы повторить его результат. Мартин замечательно работал. Думаю, что сейчас многие будут выходить на отметку в 400 побед. В чемпионатах есть овертаймы, буллиты. Сейчас сложно сказать, какая была бы статистика у вратарей прошлых лет, играй они по нынешним правилам. К тому же игра развивается.

На счету 36-летнего Лундквиста 445 побед в 839 матчах. По количеству успехов он сравнялся с Терри Савчуком, который выиграл 445 из 971 поединка. Первым в этом списке идет Мартин Бродер (691 победа), второе место занимает Патрик Руа (551), ведущую тройку замыкает Эд Бельфор (484). Среди действующих вратарей по этому показателю лидирует голкипер "Флориды" Роберто Луонго (479).

Лундквист выступает в НХЛ с сезона-2005/06, всю карьеру за океаном он провел в составе одного клуба - "Рейнджерс". В 2012 году он выиграл "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.