Хенрик Лундквист: "Очень хотел добыть 400-ю победу в НХЛ перед болельщиками "Рейнджерс"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист отметил, что для него было очень важно одержать 400-ю победу в НХЛ на глазах нью-йоркских болельщиков. Этот рубеж покорился ему в субботнем поединке с "Колорадо" (4:2). Для 400 побед голкиперу понадобилось всего 727 матчей, что является рекордом НХЛ.

- Все получилось идеально, - цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. - Чувство было потрясающим. В последние минуты у меня мурашки бежали по коже. Это было сильно. Я очень хотел добыть эту победу перед нашими болельщиками, потому что за 12 лет они стали значить для меня очень многое. Победа в на домашнем льду, когда публика вовлечена в процесс, создает особенное чувство. Для этого мы ходим каждый день на работу и улучшаем свою игру.