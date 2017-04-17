Хенрик Лундквист: "Наше большинство не работает"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после третьего матча 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Монреалем" (1:3) посетовал на реализацию большинства. "Рейнджерс" в этом матче трижды играли в большинстве и не смогли воспользоваться ни одним из них, как и во всей серии (0 из 10).

– Я думаю, что надо разобраться в себе для начала, а не смотреть, что они делают, – цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ. – У них хорошая команда, но мы должны лучше играть дома, иначе нам не победить. Мы должны прибавить. Все очень просто. Безусловно, игра в неравных составах имеет большое значение. Я не справился с бросками в меньшинстве, они хорошо сыграли. Наше большинство не работает, и мы не смогли за счет этого завладеть инициативой. Мы должны действовать лучше в следующем матче.