Хенрик Лундквист: "Надежда не покидала "Рейнджерс" после двух шайб "Вашингтона"

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (4:2) выразил удовлетворение игрой команды и результатом встречи. Отметим, нью-йоркцы уступали после первого периода со счетом 0:2, но смогли переломить ход поединка. Один из голов "Кэпиталз" провел Александр Овечкин.

– Мне понравилось, как мы одержали победу, – приводит официальный сайт НХЛ слова Лундквиста. – Мы бились, верили в себя и в нашу схему. Считаю, что "Рейнджерс" провел матч действительно сильно. Было непросто вернуться в игру после двух пропущенных шайб в первом периоде, но надежда нас не покидала.