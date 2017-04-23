Хенрик Лундквист: "К моему счастью, Плеканец в концовке не стал бросать в дальний угол"

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после победы над "Монреалем" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ (3:1) отметил важность сэйва, сделанного за две минуты до окончания третьего периода. 35-летний швед щитком парировав бросок Томаша Плеканеца с пятачка после передачи Брайана Флинна.

- Знал, что оказался в сложной ситуации. Занимал не лучшую позицию, когда он бросил, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Лундквиста. - Я сначала подумал: "Только бы не было рикошета!" А шайба оказалась у него на клюшке. Я в отчаянии пытался ему помешать. К счастью, он не стал бросать в дальний угол. Все произошло быстро. Знал, что оставалось играть меньше двух минут, что надо еще справиться с одним или двумя бросками и все будет хорошо.