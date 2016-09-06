Хенрик Лундквист: "Хоккей – жесткий вид спорта, и травмы – часть этого"

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист подчеркнул, что повреждение ребер не помешает ему выступить на Кубке мира-2016. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

– Повреждение ребер? Там ничего серьезного, – приводит ESPN слова Лундквиста. – Наверное, какое-то время я буду чувствовать боль, но это не мешает мне двигаться. Да, есть болевые ощущения, но это не мешает мне доставать шайбы.

Такое всегда случается. Будь то Кубок мира или старт сезона в НХЛ. У нас жесткий вид спорта. Многие думают, что достаточно размять пальцы, и все, ты готов играть. Нет, так не получится. Приходится брать на себя много нагрузок – физических и психологических, и травмы – часть всего этого.