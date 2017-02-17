08:48 | ХОККЕЙ — НХЛ

Хенрик Лундквист: "Гол Кулемина в меньшинстве стал определяющим"

0
0
0
0

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после поражения от "Айлендерс" (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что ключевым моментом игры стал третий гол соперника, который в меньшинстве забил россиянин Николай Кулемин.

- У нас был провал во втором периоде, и мы сами создали себе трудности, - цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. - Несколько потерь дорого обошлись нам. Но в целом игра вышла хорошей. Третий гол стал определяющим, они забили его, когда у нас было большинство. Порой когда на льду на человека больше, начинаешь полагаться на того, кто сделает за тебя работу. 

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ