Хенрик Лундквист: "Гол Кулемина в меньшинстве стал определяющим"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после поражения от "Айлендерс" (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что ключевым моментом игры стал третий гол соперника, который в меньшинстве забил россиянин Николай Кулемин.

- У нас был провал во втором периоде, и мы сами создали себе трудности, - цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. - Несколько потерь дорого обошлись нам. Но в целом игра вышла хорошей. Третий гол стал определяющим, они забили его, когда у нас было большинство. Порой когда на льду на человека больше, начинаешь полагаться на того, кто сделает за тебя работу.